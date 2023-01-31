Застрелил, расчленил и поджег: идентифицирован российский военный, убивший фермера во время оккупации Купянщины

11:31 31 января Киев, Украина

По данным следствия, 31 июля 2022 военнослужащий 7 отдельного мотострелкового полка, который является уроженцем Курской областирф, вместе с другими российскими военными приехал в фермерское хозяйство в с. Безмятежное Купянского района. Владельцем фермы был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. Односельчане называли его «вуйком».



Военный вышел из автомобиля и сказал фермеру подойти к нему под предлогом помощи в ремонте автомобиля. Когда тот подошел, военнослужащий выстрелил ему в голову. Мужчина упал на землю и умер на месте.



После этого российский военный расчленил тело убитого, часть положил в автомобиль, на котором приехали оккупанты, и поджег.



Чтобы скрыть циничное преступление, он забрал отрубленные остатки тела фермера и выбрасывал их по дороге в с. Вишневое Купянского района.



Правоохранители устанавливают других российских военных, причастных к совершению этого преступления.



Досудебное расследование осуществляет СВ Управления СБУ в Харьковской области, оперативное сопровождение - ГВ КР Управления СБУ в Харьковской области.