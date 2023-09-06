Заставляет школьников петь гимн рф: главе оккупационного «минобразования» в Мелитополе сообщено о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборантку Елену Шапурову – главу оккупационного «министерства образования Запорожской области» во временно захваченной части региона.
На этой должности она выполняет задачи кремля по переформатированию работы местных учебных заведений по российским стандартам. Для этого злоумышленница распорядилась уничтожить украинские учебники и полностью переписать образовательную программу по истории нашего государства в пользу оккупантов.
Кроме того, Шапурова заставляет учителей вместе со школьниками петь гимн страны-агрессора во время учебного процесса, а также в ходе празднования памятных дат россии.
За тотальную русификацию украинских школ во временно оккупированной части Запорожья коллаборантка получила в кремле «орден дружбы» от путина.
По данным следствия, Шапурова добровольно пошла на сотрудничество с врагом сразу после захвата Мелитополя.
Тогда она возглавляла один из городских колледжей и одной из первых поддержала российских захватчиков. За это рашисты назначили ее в состав местной оккупационной администрации россии, где она возглавила «образовательную» сферу.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шапуровой о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Поскольку она находится на временно оккупированной части юга нашего государства, продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленницы к ответственности.
На этой должности она выполняет задачи кремля по переформатированию работы местных учебных заведений по российским стандартам. Для этого злоумышленница распорядилась уничтожить украинские учебники и полностью переписать образовательную программу по истории нашего государства в пользу оккупантов.
Кроме того, Шапурова заставляет учителей вместе со школьниками петь гимн страны-агрессора во время учебного процесса, а также в ходе празднования памятных дат россии.
За тотальную русификацию украинских школ во временно оккупированной части Запорожья коллаборантка получила в кремле «орден дружбы» от путина.
По данным следствия, Шапурова добровольно пошла на сотрудничество с врагом сразу после захвата Мелитополя.
Тогда она возглавляла один из городских колледжей и одной из первых поддержала российских захватчиков. За это рашисты назначили ее в состав местной оккупационной администрации россии, где она возглавила «образовательную» сферу.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шапуровой о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Поскольку она находится на временно оккупированной части юга нашего государства, продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленницы к ответственности.
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