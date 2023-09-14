Защитники сбили три дрона над Днепропетровщиной: повреждено 6 домов

Силы обороны Украины сбили три дрона над Днепропетровщиной, как сообщил Сергей Лысак, председатель Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА).
Лысак подчеркнул, что ночью защитники неба из ВК "Восток" сбили три беспилотника, один из которых упал в Першотравневской громаде, расположенной на Никопольщине. Это привело к частичному разрушению частного дома и повреждению еще шести домов, а также восьми хозяйственных построек и трех автомобилей. Возникший пожар в сухой траве был эффективно потушен спасателями.
Председатель ОВА также отметил, что в этом же районе произошел обстрел со стороны российских вооруженных сил, включая тяжелую артиллерию и системы "Град". Марганецкая громада оказалась под огнем во время этого инцидента.
Лысак подчеркнул, что ночью защитники неба из ВК "Восток" сбили три беспилотника, один из которых упал в Першотравневской громаде, расположенной на Никопольщине. Это привело к частичному разрушению частного дома и повреждению еще шести домов, а также восьми хозяйственных построек и трех автомобилей. Возникший пожар в сухой траве был эффективно потушен спасателями.
Председатель ОВА также отметил, что в этом же районе произошел обстрел со стороны российских вооруженных сил, включая тяжелую артиллерию и системы "Град". Марганецкая громада оказалась под огнем во время этого инцидента.
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