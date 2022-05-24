Защищая Мариуполь погиб боец ​​"Азова" и чемпион Украины по кикбоксингу Алексей Янин

17:50 24 мая Киев, Украина





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Янин родился в Запорожье, с 9 лет занимался боксом, а в 21-летнем возрасте пришел в тайский бокс. Он был чемпионом Украины по кикбоксингу и чемпионом мира по боевым искусствам "муай-тай".



По рассказам тренера спортивного клуба "Скорпион" Сергея Рябухина, овладеть тайским боксом во взрослом возрасте Алексею было сложно. В боях за Мариуполь погиб спортсмен и военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Алексей Янин.Об этом сообщили в министерстве молодежи и спорта.Янин родился в Запорожье, с 9 лет занимался боксом, а в 21-летнем возрасте пришел в тайский бокс. Он был чемпионом Украины по кикбоксингу и чемпионом мира по боевым искусствам "муай-тай".По рассказам тренера спортивного клуба "Скорпион" Сергея Рябухина, овладеть тайским боксом во взрослом возрасте Алексею было сложно.

“Честно говоря, в таком возрасте не начинают овладевать профессиональным спортом. И, безусловно, человек уже составлен физически, физиологически. Ему было сложно, не было такого, что Алексей пришел и прям вот все – нет. Он шел трудный такой путь, он парень упрямый, назойливый, с характером. И он, наверное, года через три-четыре стал давать результаты”, – рассказал Рябухин.

В 2014 году, когда россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, Алексей добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Уже в сентябре того же года был на передовой. Отслужив год, только на неделю приехал домой, после чего подписал контракт и стал членом полка "Азов".



Полномасштабное вторжение российских оккупантов Алексей встретил на востоке Украины и был одним из тех героев, кто мужественно держал оборону Мариуполя. В ночь с 6 на 7 апреля украинец был убит во время боевых действий.

У Янина осталась жена Тамара и сын Назарий. Родные сообщали о его гибели еще в апреле.

Он мне, где-то третьего апреля уже писал: "Я пытаюсь выжить. Все, что я хочу – это только выжить и вернуться к вам. Сейчас я понимаю, что он уже знал, что он из Мариуполя живым не выйдет. Просто он не хотел, наверное, мне говорить, – рассказывала его жена.