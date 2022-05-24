Защищая Мариуполь погиб боец ​​"Азова" и чемпион Украины по кикбоксингу Алексей Янин

В боях за Мариуполь погиб спортсмен и военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Алексей Янин.
Об этом сообщили в министерстве молодежи и спорта.
Янин родился в Запорожье, с 9 лет занимался боксом, а в 21-летнем возрасте пришел в тайский бокс. Он был чемпионом Украины по кикбоксингу и чемпионом мира по боевым искусствам "муай-тай".
По рассказам тренера спортивного клуба "Скорпион" Сергея Рябухина, овладеть тайским боксом во взрослом возрасте Алексею было сложно.
Об этом сообщили в министерстве молодежи и спорта.
Янин родился в Запорожье, с 9 лет занимался боксом, а в 21-летнем возрасте пришел в тайский бокс. Он был чемпионом Украины по кикбоксингу и чемпионом мира по боевым искусствам "муай-тай".
По рассказам тренера спортивного клуба "Скорпион" Сергея Рябухина, овладеть тайским боксом во взрослом возрасте Алексею было сложно.
В 2014 году, когда россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, Алексей добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Уже в сентябре того же года был на передовой. Отслужив год, только на неделю приехал домой, после чего подписал контракт и стал членом полка "Азов".
Полномасштабное вторжение российских оккупантов Алексей встретил на востоке Украины и был одним из тех героев, кто мужественно держал оборону Мариуполя. В ночь с 6 на 7 апреля украинец был убит во время боевых действий.
Полномасштабное вторжение российских оккупантов Алексей встретил на востоке Украины и был одним из тех героев, кто мужественно держал оборону Мариуполя. В ночь с 6 на 7 апреля украинец был убит во время боевых действий.
У Янина осталась жена Тамара и сын Назарий. Родные сообщали о его гибели еще в апреле.
Он мне, где-то третьего апреля уже писал: "Я пытаюсь выжить. Все, что я хочу – это только выжить и вернуться к вам. Сейчас я понимаю, что он уже знал, что он из Мариуполя живым не выйдет. Просто он не хотел, наверное, мне говорить, – рассказывала его жена.
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