Запорожскую Кирилловку накрыло штормом

11:48 08 декабря Киев, Украина

Как и прогнозировали украинские синоптики, южную часть Запорожской области накрыло мощным штормом . Под угрозой подтопления находятся десятки баз отдыха, профилакториев и детских лагерей Азовского моря.

Об этом сообщает издание MV Местные Вести.



"Уже около недели в Кирилловке не стихает шторм. Порывы восточного ветра достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег", - говорится в сообщении.



В результате непогоды десятки баз отдыха на Федотовой косе подтоплены. Дорога на остров Бирючий также затоплена.





