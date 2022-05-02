Запорожскую Кирилловку накрыло штормом

Как и прогнозировали украинские синоптики, южную часть Запорожской области накрыло мощным штормом. Под угрозой подтопления находятся десятки баз отдыха, профилакториев и детских лагерей Азовского моря.
Об этом сообщает издание MV Местные Вести.
"Уже около недели в Кирилловке не стихает шторм. Порывы восточного ветра достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег", - говорится в сообщении.
В результате непогоды десятки баз отдыха на Федотовой косе подтоплены. Дорога на остров Бирючий также затоплена.
"Уже около недели в Кирилловке не стихает шторм. Порывы восточного ветра достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег", - говорится в сообщении.
В результате непогоды десятки баз отдыха на Федотовой косе подтоплены. Дорога на остров Бирючий также затоплена.
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