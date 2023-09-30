Запорожская ОВА озвучила последствия утреннего удара. Пятеро раненых

Мы уже писали, что утром 30 сентября в Запорожье прогремели несколько взрывов. Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, ракетные удары пришлись в пригород Запорожья – Матвеевскую ОТГ. К сожалению, имеются раненые.

В отчете ОВА указывается, что тип ракет устанавливается.

По предварительной информации, в результате ударов повреждены пять домов и объект критической инфраструктуры.

В результате обстрела ранены пять человек. Один человек доставлен в больницу, другие получили медицинскую помощь и от госпитализации отказались.

Как сообщалось, ночью в Украине было уничтожено 30 вражеских ударных дронов типа Shahed-131/136 из 40 БПЛА, запущенных Россией. Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины в Винницкой области вспыхнул мощный пожар.