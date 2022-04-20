Запорожская область: тренер по спортивной акробатике снимал девочек в порно

11:59 21 июля Киев, Украина

Сотрудники киберполиции разоблачили в Запорожской области 48-летнего спортивного тренера , который снимал своих воспитанников в порно и распространял материалы в DarkNet.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП Украины.



48-летний мужчина работал тренером по спортивной акробатике и снимал девочек в порно-фотосессиях. Родителям детей врал о фотосессиях спортивного белья и даже получил от взрослых письменное согласие. Юных акробаток заставлял сниматься в откровенных сценах.



Порно-фото злоумышленник продавал через интернет.



Полиция говорит о, по меньшей мере, трех пострадавших девушках, которым на момент съемок было всего по 8 лет.



Во время обысков в доме тренера правоохранители изъяли компьютерную технику, фотоаппарат и жесткие диски.





По выводам Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, на изъятой технике содержались свыше 500 Gb фото порнографического характера с участием детей.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.



Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.