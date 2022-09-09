Запорожская область: враг за сутки обстрелял 23 населенных пункта

Как сообщили в Запорожской ОВА, за прошедшие сутки враг обстреливал позиции украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Кроме этого, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в 23 населенных пунктах.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Темировка, Щербаки, Заречное, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Новояковловка, Ровнополье, Гуляйполе, Червоное, Магдалиновка, Степня, Луговское, Полтавка, Новоданиловка, Новоандреевка, Красное, Ольговское, Чаривное, Дорожнянка, Загорное, Малые Щербаки, Степовое", — говорится в сообщении.

В полицию поступило 28 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

Также за прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 1137 человек, из них 235 – дети.