Запорожская область: враг за сутки обстрелял 23 населенных пункта

Как сообщили в Запорожской ОВА, за прошедшие сутки враг обстреливал позиции украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Кроме этого, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в 23 населенных пунктах.
В полицию поступило 28 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
Также за прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 1137 человек, из них 235 – дети.
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