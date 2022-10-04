Запорожская область: в очереди на российском блокпосту умер мужчина

15:02 04 октября Киев, Украина

3 октября на блокпосту в Васильевке Запорожской области скончался мужчина, пытавшийся выехать с временно оккупированной территории.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мы уже четвертый день говорим, что в Васильевке настоящая катастрофа с количеством людей, пытающихся покинуть ВОТ. К сожалению, вчера пожилой мужчина погиб в очереди, не дождавшись своей эвакуации на территорию, подконтрольную Украине”, – рассказал Федоров.

Также мэр Мелитополя добавил, что на оккупационном блокпосту в Васильевке очередь на выезд с временно оккупированных территорий – 4,5 тысяч человек. Альтернативный путь выезда – в сторону Грузии через Крым, однако там тоже большие очереди.



По словам Федорова, на временно оккупированных территориях усилилось давление на людей.