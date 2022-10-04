Запорожская область: в очереди на российском блокпосту умер мужчина

3 октября на блокпосту в Васильевке Запорожской области скончался мужчина, пытавшийся выехать с временно оккупированной территории.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Также мэр Мелитополя добавил, что на оккупационном блокпосту в Васильевке очередь на выезд с временно оккупированных территорий – 4,5 тысяч человек. Альтернативный путь выезда – в сторону Грузии через Крым, однако там тоже большие очереди.
По словам Федорова, на временно оккупированных территориях усилилось давление на людей.
По словам Федорова, на временно оккупированных территориях усилилось давление на людей.
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