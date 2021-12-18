Запорожская область: на карьерах нарушают габаритно-весовые нормы

За прошедшие две недели прошел ряд проверок в десяти карьерах Запорожской области. Рабочая группа выявила большое количество нарушений, касающихся соблюдения норм габаритно-весовой загрузки автотранспортных средств.

Справки результатам мониторинга в ближайшее время передадут в правоохранительные органы.

На «Запорожском карьероуправлении» рабочую группу не допустили, но им удалось зафиксировать нарушение габаритно-весовых норм транспортными средствами, которые выехали из карьера;

В Бердянском районе при взвешивании и по территории Андреевского гранитного карьера на дороге Борисовка-Дмитровка-Софиевка, зафиксировано три нарушения габаритно-весовых норм.

Напомним, в связи с проведением ремонта путепровода на трассе в направлении Никополя, которая проходит над автомобильной дорогой Борисполь-Днепр-Запорожье (через Кременчуг) временно ограничили движение.

По информации Службы автомобильных дорог, в этом направлении будет временно ограничено движение с 11 августа по 11 сентября.