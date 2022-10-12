Запорожская АЭС снова на дизель-генераторах из-за вражеских обстрелов

В 08:59 рашисты атаковали подстанцию "Днепровская" в Днепропетровской области. Из-за этого Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной, в автоматическом режиме включились дизель-генераторы, сообщили в Энергоатоме.
Энергоатом подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного горючего. Однако по состоянию на 10.00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей компании.
Также на аварию на ЗАЭС отреагировали и в МАГАТЭ. Его глава Рафаэль Гросси заявил, что "повторное отключение ЗАЭС от электроснабжения вызывает беспокойство и говорит о необходимости создания защитной зоны вокруг станции". Об этом он написал в Twitter.
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