Запорожская АЭС перешла в режим полного обесточивания из-за рашистских обстрелов

Оккупанты обстрелами повредили 2 последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой, в результате станцию полностью обесточили.
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".
Сейчас схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6, которые были в горячем состоянии, переводятся в холодное состояние.
Топлива для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени.
Топлива для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени.
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