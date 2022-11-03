Запорожская АЭС перешла в режим полного обесточивания из-за рашистских обстрелов

"Вчера, 2 ноября 2022 года, в результате рашистских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов",- отметили в ведомстве.