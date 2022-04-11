Запорожье: водитель электросамоката заплатит 127 тысяч штрафа за наезд на пешехода на тротуаре

Шевченковский райсуд Запорожья, принял обвинительный приговор водителю электросамоката, который совершил наезд на пешехода.
В Запорожье водителя электросамоката оштрафовали на 127 тысяч.
Суд признал электросамокат транспортным средством, предназначенным для перевозки людей и (или) багажа, с установленным на нем специальным оборудованием или механизмами. При этом Правила дорожного движения запрещают движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам.
В связи с этим суд вынес обвинительный приговор и признал водителя самоката виновным в нарушении действующих правил на транспорте. Его осудили на один год лишения свободы, но наказание заменили отбыванием испытательного срока на один год.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с обвиняемого 127 тысяч гривен штрафа, из которых - 102 тысячи гривен компенсация материального ущерба, 23 тысячи гривен - морального ущерба, и 2 тысячи гривен - расходы на юридическую помощь.
Отмечается, что инцидент случился в июне 2020 года. Водитель электросамоката Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 двигалась по тротуару и сбила пешехода. В результате столкновения, потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.
Суд признал электросамокат транспортным средством, предназначенным для перевозки людей и (или) багажа, с установленным на нем специальным оборудованием или механизмами. При этом Правила дорожного движения запрещают движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам.
В связи с этим суд вынес обвинительный приговор и признал водителя самоката виновным в нарушении действующих правил на транспорте. Его осудили на один год лишения свободы, но наказание заменили отбыванием испытательного срока на один год.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с обвиняемого 127 тысяч гривен штрафа, из которых - 102 тысячи гривен компенсация материального ущерба, 23 тысячи гривен - морального ущерба, и 2 тысячи гривен - расходы на юридическую помощь.
Отмечается, что инцидент случился в июне 2020 года. Водитель электросамоката Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 двигалась по тротуару и сбила пешехода. В результате столкновения, потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.
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