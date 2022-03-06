Запорожье: полиция разоблачила подпольное производство алкоголя

19:09 12 Октябрь Киев, Украина

Сотрудники ГФС Запорожья пресекли незаконную деятельность по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков.





В ходе расследования уголовного производства по ст. 204 Уголовного кодекса Украины обнаружено подпольное производство, которое размещалось в жилых домах в городе Запорожье.



Отмечается, что по результатам проведенных обысков изъято 3,6 тонны жидкости с характерным запахом спирта, 445 литров кустарно изготовленных алкогольных напитков (водка, коньяк), ароматизаторы, а также оборудование для изготовления спирта — 2 ректификационные колонны.





Изъятое оборудование позволяло обеспечивать полный цикл производства спирта, часть которого использовалась для розлива фальсификата. Реализация незаконно изготовленных подакцизных товаров осуществлялась на территории города Запорожье.

Назначена экспертиза изъятой жидкости.



Расследование продолжается, принимаются меры по установлению круга лиц, причастных к незаконному обороту подакцизных товаров.