Запорожье: полиция разоблачила подпольное производство алкоголя

19:09 12 Октябрь Киев, Украина

Сотрудники ГФС Запорожья пресекли незаконную деятельность по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков.

В ходе расследования уголовного производства по ст. 204 Уголовного кодекса Украины обнаружено подпольное производство, которое размещалось в жилых домах в городе Запорожье.

Отмечается, что по результатам проведенных обысков изъято 3,6 тонны жидкости с характерным запахом спирта, 445 литров кустарно изготовленных алкогольных напитков (водка, коньяк), ароматизаторы, а также оборудование для изготовления спирта — 2 ректификационные колонны.

Изъятое оборудование позволяло обеспечивать полный цикл производства спирта, часть которого использовалась для розлива фальсификата. Реализация незаконно изготовленных подакцизных товаров осуществлялась на территории города Запорожье.
фото: подпольное производство алкоголя
Назначена экспертиза изъятой жидкости.

Расследование продолжается, принимаются меры по установлению круга лиц, причастных к незаконному обороту подакцизных товаров.