Запорожье: в квартире сгорели три человека

Вчера около полуночи сотрудники ГСЧС получили сообщение о возгорании квартиры в одной из жилых пятиэтажек Запорожья.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
Информация о пожаре спасателям поступила в 23:12. На место происшествия выехало 12 спасателей и четыре единицы техники.
Информация о пожаре спасателям поступила в 23:12. На место происшествия выехало 12 спасателей и четыре единицы техники.
Возгорание произошло на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Добровольческих батальонов. Погибло три человека: 1937, 1973 и 1970 годов рождения.
О причине пожара не сообщается.
О причине пожара не сообщается.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии