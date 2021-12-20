Запорожье: в квартире сгорели три человека

11:30 05 Апрель Киев, Украина

Вчера около полуночи сотрудники ГСЧС получили сообщение о возгорании квартиры в одной из жилых пятиэтажек Запорожья.





Информация о Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.Информация о пожаре спасателям поступила в 23:12. На место происшествия выехало 12 спасателей и четыре единицы техники.

Возгорание произошло на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Добровольческих батальонов. Погибло три человека: 1937, 1973 и 1970 годов рождения.



О причине пожара не сообщается.