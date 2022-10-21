Запорожье снова под обстрелом

10:24 21 октября Киев, Украина

Оккупанты ударили утром по Запорожью.



Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.



В 08:26 в Запорожской области был отбой тревоги, но в 08:37 ее объявили снова.



В 08:38 Александр Старух сообщил, что "враг атакует ракетами областной центр".



Позже Куртев сообщил, что от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города.



Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Глава ОВА также предупредил, что в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет.