Запорожье снова под обстрелом

Оккупанты ударили утром по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
В 08:26 в Запорожской области был отбой тревоги, но в 08:37 ее объявили снова.
В 08:38 Александр Старух сообщил, что "враг атакует ракетами областной центр".
Позже Куртев сообщил, что от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города.
Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
В 08:26 в Запорожской области был отбой тревоги, но в 08:37 ее объявили снова.
В 08:38 Александр Старух сообщил, что "враг атакует ракетами областной центр".
Позже Куртев сообщил, что от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города.
Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Глава ОВА также предупредил, что в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет.
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