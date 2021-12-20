Запорожье: работники рынков блокировали движение трамваев

11:57 07 Апрель Киев, Украина

В знак протеста против решения мэра города Запорожья Владимира Буряка о закрытии на карантин рынков, местные предприниматели блокировали движение трамваев.



Об этом сообщает запорожское издание "ZаБор".



Сообщается, что на улице Жуковского собрались работники вещевого рынка, которые перекрыли движение трамвая. Торговцы протестуют против ужесточения карантинных мер, которые ввели с 3 апреля. На месте собрались несколько десятков человек. Их возмущает сама ситуация.



В связи с тем, что город находится не в красной зоне, никто не получит никакой компенсации из бюджета. Так, решение о закрытии вещевых рынков - это решение мэрии.



Протестующие остановили движение одной из важных трамвайных веток Запорожья, которая соединяет центр города и жилмассив Шевченковского района. Перекрыто движение 4 маршрутов №10, №12, №14, №15.