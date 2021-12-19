Запорожье: полиция разоблачила школьницу-куратора «группы смерти»

09:22 16 Апрель Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов Запорожья разоблачили несовершеннолетнюю, которая была куратором «группы смерти», в состав группы входили 28 участников.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.



По данным следствия, ученица 11 класса одной из районных школ области создала в месcенджере «группу смерти», которая является аналогом группы «синий кит», в состав которой входили 28 участников.



Позиционируя себя куратором, девушка направляла подписчикам группы задачи с нестандартного выхода из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство различным способом.



В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства несовершеннолетней изъято мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, содержатся фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы.



Досудебное расследование в уголовном производстве по части 1 статьи 120 Уголовного кодекса Украины продолжается, его осуществляют следователи Запорожского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.