Запорожье: пассажирский автобус столкнулся с трактором

На трассе Запорожье-Днепр столкнулись пассажирский автобус и трактор, в результате аварии погиб водитель автобуса и пострадал один из восьми пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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