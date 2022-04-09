Запорожье: пассажирский автобус столкнулся с трактором

07:56 16 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области. На трассе Запорожье -Днепр столкнулись пассажирский автобус и трактор, в результате аварии погиб водитель автобуса и пострадал один из восьми пассажиров.Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Водитель пассажирского автобуса Mercedes-Benz 1955 года, в салоне которого находилось восемь пассажиров, двигаясь по проезжей части автодороги, допустил столкновение с колесным трактором "К-700А", который двигался впереди и приступил к выполнению маневра разворота. В результате аварии водитель рейсового автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия, а 22-летняя пассажирка госпитализирована в больницу, остальные пассажиры не пострадали", - отметили полиции.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.