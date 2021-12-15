Запорожье: избит боец "Азов"

17:20 22 Июль Киев, Украина

Новости Запорожья: Военнослужащий ООС Олег Черевко вступился за девушку, сделав замечание пристававшему к ней мужчине, после чего получил несколько ударов в голову от хулигана и потерял сознание. На данный момент молодой человек находится в 5-й городской больнице г. Запорожье , он в коме.



Об этом сообщает пресс-служба полиции.



Для выяснения обстоятельств полицейские опросили свидетелей, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Спустя несколько часов полиция установила личность подозреваемого – им оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения. Ему грозит срок от 5 до 8 лет лишения свободы.



Как сообщили в Facebook побратимы бойца, пострадавший – Олег Черевко. Его прооперировали, вывели трубку для выведения жидкости из мозга. Состояние – стабильное, тяжелое, требуется донорская кровь.



