Запорожцы вышли на акцию протеста в защиту местных рынков

18:55 28 Апрель Киев, Украина

Более сотни запорожцев, имеющих отношение к работе местных рынков, собрались под горсоветом. Митингующие требовали прямого общения с мэром города.

Об этом в среду, 28 апреля, сообщает Укринформ.



Отмечается, что это уже вторая акция протеста предпринимателей на этой неделе.



По словам организатора акции, предпринимателя Центрального рынка, члена комитета при КП Запорожрынок Максима Черного, люди собрались, чтобы встретиться с мэром Владимиром Буряком.

"Мы хотим, чтобы он объяснил нам, почему директором КП Запорожрынок, в который входит восемь запорожских рынков, назначен Олег Коломоец. Этот человек не компетентный, он не понимает, как работает предприятие. После его назначения на рынках стали появляться какие-то странные вооруженные люди. Мы выходили на митинг 26 апреля, передали обращение мэру, инициировали создание рабочей группы, но нас не хотят слышать и с нами не хотят встречаться", - рассказал он.

Отмечается, что митинг был несанкционированный, в нем участвовало около сотни человек, что является нарушением карантина.



Участники акции скандировали "Мэр, выходи", но к ним никто так и не вышел, после чего они решили перекрыть движение на проспекте Соборном.



Люди ходили по пешеходному переходу, заблокировав движение общественного и частного транспорта.