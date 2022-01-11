Запорожцы вышли на акцию протеста в защиту местных рынков

Более сотни запорожцев, имеющих отношение к работе местных рынков, собрались под горсоветом. Митингующие требовали прямого общения с мэром города.
Об этом в среду, 28 апреля, сообщает Укринформ.
Отмечается, что это уже вторая акция протеста предпринимателей на этой неделе.
По словам организатора акции, предпринимателя Центрального рынка, члена комитета при КП Запорожрынок Максима Черного, люди собрались, чтобы встретиться с мэром Владимиром Буряком.
Отмечается, что это уже вторая акция протеста предпринимателей на этой неделе.
По словам организатора акции, предпринимателя Центрального рынка, члена комитета при КП Запорожрынок Максима Черного, люди собрались, чтобы встретиться с мэром Владимиром Буряком.
Отмечается, что митинг был несанкционированный, в нем участвовало около сотни человек, что является нарушением карантина.
Участники акции скандировали "Мэр, выходи", но к ним никто так и не вышел, после чего они решили перекрыть движение на проспекте Соборном.
Люди ходили по пешеходному переходу, заблокировав движение общественного и частного транспорта.
Участники акции скандировали "Мэр, выходи", но к ним никто так и не вышел, после чего они решили перекрыть движение на проспекте Соборном.
Люди ходили по пешеходному переходу, заблокировав движение общественного и частного транспорта.
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