Запасы газа в Луганске на исходе - Сергей Гайдай

13:17 16 мая Киев, Украина

Запасов газа в Луганской области осталось на 2 месяца отметил Сергей Гайдай.

Об этом сообщил Гайдай в своем Telegram.

"Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область: мы еще продержимся где-то два месяца на остатках, которые есть в магистральных трубах" - глава ОВА

По словам Гайдая, в настоящее время газоснабжение остается только в некоторых микрорайонах городов и части сел Луганской области.



Глава ОВА напомнил, что Россия заблокировала поставки газа из Украины потребителям Луганской и Донецкой областей.



Кроме того, на территории оккупированной Луганской области – в Новопскове – было зафиксировано, что россияне воруют газ.