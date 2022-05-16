Запасы газа в Луганске на исходе - Сергей Гайдай

Запасов газа в Луганской области осталось на 2 месяца отметил Сергей Гайдай.
Об этом сообщил Гайдай в своем Telegram.
По словам Гайдая, в настоящее время газоснабжение остается только в некоторых микрорайонах городов и части сел Луганской области.
Глава ОВА напомнил, что Россия заблокировала поставки газа из Украины потребителям Луганской и Донецкой областей.
Кроме того, на территории оккупированной Луганской области – в Новопскове – было зафиксировано, что россияне воруют газ.
Глава ОВА напомнил, что Россия заблокировала поставки газа из Украины потребителям Луганской и Донецкой областей.
Кроме того, на территории оккупированной Луганской области – в Новопскове – было зафиксировано, что россияне воруют газ.
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