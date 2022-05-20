Запах аммиака вследствие ракетного удара по Николаеву

В районе Николаева вследствие ракетного удара начал ощущаться запах аммиака.
Ничего опасного для здоровья жителей нет, поскольку концентрация вещества в воздухе минимальная.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
В то же время, сославшись на информацию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, он сообщил, что концентрация паров аммиака в результате утечки не представляет опасности для жителей города.
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