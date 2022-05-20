Запах аммиака вследствие ракетного удара по Николаеву

20:03 20 мая Киев, Украина

В районе Николаева вследствие ракетного удара начал ощущаться запах аммиака.

 
Ничего опасного для здоровья жителей нет, поскольку концентрация вещества в воздухе минимальная.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
 
"Ракеты попали в… попали - куда попали, запах аммиака. Это там озеро небольшое рядом. Есть запах", - сказал Ким в своем видеообращении, опубликованном в Телеграм.
 
В то же время, сославшись на информацию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, он сообщил, что концентрация паров аммиака в результате утечки не представляет опасности для жителей города.
 
"Есть запах, но ГСЧС докладывает, что все в порядке, чтобы не было такого, как сейчас говорят - ветер в Николаев там, или в Одессу. Там концентрация минимальная, ничего страшного не будет, как говорят мне в ГСЧС. Поэтому не переживайте, все норм", - сказал Ким.