Запах аммиака вследствие ракетного удара по Николаеву

20:03 20 мая Киев, Украина

В районе Николаева вследствие ракетного удара начал ощущаться запах аммиака.





Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Ничего опасного для здоровья жителей нет, поскольку концентрация вещества в воздухе минимальная.Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

"Ракеты попали в… попали - куда попали, запах аммиака. Это там озеро небольшое рядом. Есть запах", - сказал Ким в своем видеообращении, опубликованном в Телеграм.

В то же время, сославшись на информацию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, он сообщил, что концентрация паров аммиака в результате утечки не представляет опасности для жителей города.