Западным областям угрожают подтопления

11:58 30 Май Киев, Украина

Продолжающиеся уже второй день ливневые дожди в западных областях страны могут стать причиной подтоплений.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Сегодня и завтра на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Серета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2 - 1,3 метров над уровнями, но без негативных последствий.



В местах прохождения сильных ливней вероятное формирование значительного склонного и местного стока.