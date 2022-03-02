Западным областям угрожают подтопления

Продолжающиеся уже второй день ливневые дожди в западных областях страны могут стать причиной подтоплений.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня и завтра на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Серета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2 - 1,3 метров над уровнями, но без негативных последствий.
В местах прохождения сильных ливней вероятное формирование значительного склонного и местного стока.
Сегодня и завтра на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Серета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2 - 1,3 метров над уровнями, но без негативных последствий.
В местах прохождения сильных ливней вероятное формирование значительного склонного и местного стока.
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