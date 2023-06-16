Занимался созданием фейкового «самоуправления» в Полтаве: СБУ задержала очередного предателя Украины

11:48 18 мая Киев, Украина

Во время комплексных мероприятий в Полтаве СБУ задержала мужчину, который хотел создать псевдогосударственное образование на территории областного центра.

Злоумышленник позиционировал себя как лидер так называемого «народовластия» и занимался созданием фейкового «самоуправления» в городе.

Незаконный институт назвал «советом территориального общества» и даже заказал печать для псевдоучреждения.

На своей странице в Фейсбуке он призвал граждан присоединяться к его «объединению» и создавать новые «общины» для насильственного

захвата государственной власти в Украине.

Своим «последователям» фигурант обещал «должности» в составе фейкового учреждения.



Кроме того, в собственноручно записанных видеокомментариях он регулярно повторял кремлевские нарративы, в которых вооруженную агрессию рф называл «гражданской войной в Украине».



Также злоумышленник публично отрицал действующий конституционный строй Украины.



Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта.



Пока ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).



Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



