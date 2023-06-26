Занимались рэкетом во Львовской области: СБУ накрыла преступную группировку

12:37 26 июня Киев, Украина





Злоумышленники занимались вымогательством денег за несуществующие долги или искусственно созданные конфликтные ситуации. В случае несогласия платить «дань» – угрожали потерпевшим применением насилия и физической расправой.



Среди граждан, у которых фигуранты пытались «выбить» деньги, были и только что мобилизованые в ряды украинской армии



Преступные действия группировки приводили к расшатыванию общественно-политической обстановки и обострению криминогенной ситуации в западном регионе. В частности, задокументировано, что злоумышленники требовали от одного из военных ежемесячно платить им 2 тыс. дол. за вымышленную "задолженность".



Сотрудники СБУ задержали лидера преступной группировки во время получения очередного «транша» дани – 40 тысяч гривен. Установлено, что В результате успешной спецоперации СБУ , во Львовской области, была нейтрализована деятельность главаря преступной группировки и его активных сообщников, которые систематически терроризировали и пытались держать в страхе местных жителей.Злоумышленники занимались вымогательством денег за несуществующие долги или искусственно созданные конфликтные ситуации. В случае несогласия платить «дань» – угрожали потерпевшим применением насилия и физической расправой.Среди граждан, у которых фигуранты пытались «выбить» деньги, были и только что мобилизованые в ряды украинской армииПреступные действия группировки приводили к расшатыванию общественно-политической обстановки и обострению криминогенной ситуации в западном регионе. В частности, задокументировано, что злоумышленники требовали от одного из военных ежемесячно платить им 2 тыс. дол. за вымышленную "задолженность".Сотрудники СБУ задержали лидера преступной группировки во время получения очередного «транша» дани – 40 тысяч гривен. Установлено, что

уголовник направлял деньги на пополнение преступной «кассы», контролируемой «ворами в законе».

При обыске в его доме обнаружено 350 тыс. долл., возможно принадлежащих так называемому «общаку».

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения). По материалам СБУ, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.