Заммэра Волчанска задержали за помощь оккупантам

17:07 23 сентября Киев, Украина

В деоккупированной Харьковской области была задержана первая заместительница Волчанского городского головы, которая сотрудничала с российскими оккупантами, а также двое местных жителей из отрядов так называемой «народной милиции».

«В рамках оперативной отработки территорий Харьковщины, освобожденных от оккупантов, задержаны три человека – два мужчины, вступившие в ряды «народной милиции» в Купянске, и первую заместительницу Волчанского городского головы, которая сотрудничала с представителями рф », – сообщила 23 сентября Харьковская областная прокуратура.

Чиновница во время оккупации города принимала участие в совещаниях совместно с оккупантами и самопровозглашенным «председателем временной гражданской администрации». Она обеспечивала российских военных питанием, помогала в решении вопросов их поселения и предоставляла технику для строительства фортификационных сооружений.



Кроме того, женщина передавала представителям захватчиков списки патриотически настроенных граждан, участников АТО/ООС и проукраинских организаций.



В сообщении прокуратуры отсутствует имя задержанной чиновницы, но, по информации СМИ Волчанского горсовета, этот пост занимала 67-летняя Ольга Каминская. Теперь ее суд заключил под стражу. В июле 2022 года ей заочно объявили о подозрении в государственной измене.

Двое задержанных, 36-летний и 31-летний мужчины добровольно подали заявления в ряды так называемой «народной милиции» на должности "патрульных". Однако их карьера "стражей порядка" быстро завершилась. Им также сообщили о подозрении и арестовали.