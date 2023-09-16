Заммэра Днепра подозревается в коррупции и миллионной растрате

В Украине идет полномасштабная война не только против российских захватчиков, но и против внутренних врагов – коррупционеров. В то время, когда украинцы жертвуют всем на нужды фронта, нажива за счет государства и народа имеет особенно тяжкий умысел. Как сообщили в Офисе генпрокурора в субботу, 16 сентября, заммэра Днепра и директору частного предприятия сообщили о подозрении в завладении почти 1 млн гривен во время ремонта школы.
По данным следствия, департамент горсовета заключил с предприятием-подрядчиком ряд договоров о проведении строительных работ по капитальному ремонту крыши одной из школ.
После выполнения ремонтных работ директор фирмы внес в сметную документацию цены на стройматериалы, вдвое превышающие рыночные. Но заместитель мэра подписала акты и скрепила печатью. В результате на счет частного предприятия безосновательно было перечислено почти 1 млн гривен из городского бюджета.
Правоохранители провели ряд обысков по месту проживания фигурантов, в помещениях городского совета и предприятия.
Чиновнице и директору фирмы инкриминируют растрату, присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог (ч.2 ст.28, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины).
Ранее сообщалось, что разоблачены дельцы, которые пытались продать Минобороны танковые двигатели по тройной цене. Речь шла о 80 агрегатах.
В Одесской области разоблачен сельский голова, который хотел "заработать" на бомбоубежище.
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