Заммэра Днепра подозревается в коррупции и миллионной растрате

12:35 16 сентября Киев, Украина

В Украине идет полномасштабная война не только против российских захватчиков, но и против внутренних врагов – коррупционеров. В то время, когда украинцы жертвуют всем на нужды фронта, нажива за счет государства и народа имеет особенно тяжкий умысел. Как сообщили в Офисе генпрокурора в субботу, 16 сентября, заммэра Днепра и директору частного предприятия сообщили о подозрении в завладении почти 1 млн гривен во время ремонта школы.

По данным следствия, департамент горсовета заключил с предприятием-подрядчиком ряд договоров о проведении строительных работ по капитальному ремонту крыши одной из школ.

После выполнения ремонтных работ директор фирмы внес в сметную документацию цены на стройматериалы, вдвое превышающие рыночные. Но заместитель мэра подписала акты и скрепила печатью. В результате на счет частного предприятия безосновательно было перечислено почти 1 млн гривен из городского бюджета.

Правоохранители провели ряд обысков по месту проживания фигурантов, в помещениях городского совета и предприятия.

Чиновнице и директору фирмы инкриминируют растрату, присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог (ч.2 ст.28, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины).

Ранее сообщалось, что разоблачены дельцы, которые пытались продать Минобороны танковые двигатели по тройной цене. Речь шла о 80 агрегатах.

В Одесской области разоблачен сельский голова, который хотел "заработать" на бомбоубежище.