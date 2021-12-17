Заммэра Черкасс "заказали"

20:42 16 Июль Киев, Украина

Следователи ГБР совместно с СБУ , которую коснулась реформа, предотвратили заказное убийство заместителя городского главы Черкасс и задержали заказчика, им оказался депутат Черкасского городского совета.



Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, не уточнив имя чиновника. Вероятно речь идет о Юрии Ботнаре, об исчезновении которого заявили в четверг, 16 июля.



Для задержания заказчика следователи ГБР совместно с контрразведчиками СБУ инсценировали убийство заместителя мэра.



По данным следствия, депутат заказал убийство заместителя мэра Черкасс из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния.



Организатора задержали после передачи денег за «убийство» чиновника, которое было сымитировано правоохранителями.



Напомним, правоохранители открыли уголовное производство по факту исчезновения заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря. Сведения об инциденте внесли в единый реестр по статье 115 Уголовного кодекса Украины.