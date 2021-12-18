«Заминирование» школы под Киевом. Фото

15:31 08 Декабрь Киев, Украина

Полицейские Вышгородского района устанавливают обстоятельства сообщения о заминировании школы в Славутиче.
 
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Сегодня около 10 часов в электронный адрес школы №1 поступило сообщение о заминировании . Администрация школы сообщила об этом полиции.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Вышгородского районного управления полиции, спасатели ГСЧС, нацгвардейцы, кинологи и взрывотехники полиции Киевщины.

Все дети и персонал были немедленно эвакуированы.

Правоохранители обследовали помещение школы и окружающую территорию. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Информация о заминировании не нашла своего подтверждения. 

В настоящее время правоохранители устанавливают личность псевдоминера. 
 
Фото: «Заминирование» школы под Киевом
Фото: «Заминирование» школы под Киевом 01
Фото: «Заминирование» школы под Киевом 02