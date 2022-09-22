Замглавы Изюма рассказал о последствиях российской оккупации

20:18 22 сентября Киев, Украина





Сегодня Изюм – это место массового террора. Террора, который применялся российскими оккупантами к абсолютному большинству населения города.

Об этом рассказал заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин.

Российские военные захватили Изюм в апреле. Незадолго до этого украинские защитники уничтожили до 60% их личного состава и военной техники в районе, однако россияне смогли зайти.



Помог им в этом, вероятно, местный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Анатолий Фомичевский, который показал незащищенную дорогу. Он стал не единственным должностным лицом в городе, который пошел на сотрудничество с захватчиками. Так же поступили:

бывший мэр Александр Божков;

бывший сотрудник полиции Владислав Соколов;

депутат от партии “Блок Светличной “Вместе!” Юрий Козлов.

Их делами занимаются в ГБР.



Незадолго до оккупации власти Изюма сообщали, что город разрушен почти полностью, а объем разрушений больше, чем после Второй мировой

войны.

Чиновники называли Изюм одним из центров гуманитарной катастрофы в Харьковской области, поскольку там не было продуктов, воды, света, тепла и не работала связь. В то же время россияне обстреливали кареты скорых и эвакуационные колонны с гражданскими, поэтому люди не

могли получить помощь.

По словам Мацокина, сейчас разрушение жилищного фонда оценивается в 90%.

“Центральная часть и многоэтажки, если мы раньше говорили корреспондентам, что разрушены на 80%, сегодня я бы сказал, что это 90% полного или частичного разрушения. Жилищный сектор, частный, одноэтажный, назовем его так, чуть-чуть в лучшем состоянии, но там нужно проводить работы для исследования реальной ситуации. Люди в центральной части города сегодня не живут. Там невозможно жить, поскольку все это разрушено”, – говорит он.

После деоккупации Изюма недалеко от города сразу нашли массовое захоронение, из которого эксгумировали почти шесть десятков тел, большинство из которых со следами насильственной смерти или пыток.



Мацокин говорит, что подобных захоронений больше:

“Такие захоронения есть не в одном месте, а минимум в трех, которые нужно исследовать. Там также могут находиться массовые захоронения жертв российской оккупации. Сначала мы оценивали, что жертв среди мирного населения нашей громады – тысяча человек, я боюсь, что эта цифра может только увеличиться. К сожалению, все больше и больше открывается. Сегодня наш город – город массового террора, который применялся даже к абсолютному количеству населения, тем или иным образом. Кого-то подвергали пыткам, кто-то был под психологическим давлением, кого-то лишали свободы, таких историй просто тысячи”.

До сих пор в Изюме нет газо-, электро- и водоснабжения, но люди получают гуманитарную помощь. Власти объявили, что из Харьковской области будут проводить добровольную эвакуацию.