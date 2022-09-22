Замглавы Изюма рассказал о последствиях российской оккупации

Сегодня Изюм – это место массового террора. Террора, который применялся российскими оккупантами к абсолютному большинству населения города.
Об этом рассказал заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин.
Российские военные захватили Изюм в апреле. Незадолго до этого украинские защитники уничтожили до 60% их личного состава и военной техники в районе, однако россияне смогли зайти.
Помог им в этом, вероятно, местный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Анатолий Фомичевский, который показал незащищенную дорогу. Он стал не единственным должностным лицом в городе, который пошел на сотрудничество с захватчиками. Так же поступили:
- бывший мэр Александр Божков;
- бывший сотрудник полиции Владислав Соколов;
- депутат от партии “Блок Светличной “Вместе!” Юрий Козлов.
Их делами занимаются в ГБР.
Незадолго до оккупации власти Изюма сообщали, что город разрушен почти полностью, а объем разрушений больше, чем после Второй мировой
Незадолго до оккупации власти Изюма сообщали, что город разрушен почти полностью, а объем разрушений больше, чем после Второй мировой
войны.
Чиновники называли Изюм одним из центров гуманитарной катастрофы в Харьковской области, поскольку там не было продуктов, воды, света, тепла и не работала связь. В то же время россияне обстреливали кареты скорых и эвакуационные колонны с гражданскими, поэтому люди не
могли получить помощь.
По словам Мацокина, сейчас разрушение жилищного фонда оценивается в 90%.
После деоккупации Изюма недалеко от города сразу нашли массовое захоронение, из которого эксгумировали почти шесть десятков тел, большинство из которых со следами насильственной смерти или пыток.
Мацокин говорит, что подобных захоронений больше:
Мацокин говорит, что подобных захоронений больше:
До сих пор в Изюме нет газо-, электро- и водоснабжения, но люди получают гуманитарную помощь. Власти объявили, что из Харьковской области будут проводить добровольную эвакуацию.
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