Замглавы Херсонского горсовета сообщили о подозрении в пособничестве врагу

16:53 29 ноября Киев, Украина





Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований.



По данным следствия, с марта 2022 года мужчина перешел на сторону россии и начал сотрудничать с оккупационными властями. В ходе оккупации Херсонской области он способствовал налаживанию работы коммунально-жилищных услуг для оккупационной администрации, незаконно созданных правоохранительных органов, подразделений Росгвардии, ФСБ и российских военных.



Во время задержания у мужчины была обнаружена конституция рф и другие пропагандистские материалы. Также его проверяют на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатым веществам.



Сотрудники



Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору одному из заместителей городского головы Херсонского городского совета.Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований.По данным следствия, с марта 2022 года мужчина перешел на сторону россии и начал сотрудничать с оккупационными властями. В ходе оккупации Херсонской области он способствовал налаживанию работы коммунально-жилищных услуг для оккупационной администрации, незаконно созданных правоохранительных органов, подразделений Росгвардии, ФСБ и российских военных.Во время задержания у мужчины была обнаружена конституция рф и другие пропагандистские материалы. Также его проверяют на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатым веществам.Сотрудники ГБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечает, что речь идет о Владимире Пепеле, которого задержали 28 ноября.



В Офисе генпрокурора напомнили, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.