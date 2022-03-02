Замглавы Черниговской ОГА погорел на взятке

Правоохранители задержали зампреда Черниговской областной государственной администрации (ОГА) во время получения взятки, чиновник за 160 тысяч долларов США обещал содействие в приватизации гостиничного комплекса.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
За эту сумму чиновник обещал гражданину обеспечить беспрепятственное определение его победителем торгов по приобретению комплекса и дальнейшее подписание соответствующих документов для оформления права собственности на объект недвижимого имущества.
Правоохранители задержали должностное лицо и посредника при получении всей суммы денежных средств.
Сейчас проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос относительно обращения в суд с ходатайствами об избрании мер пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Киев, при оперативном сопровождении Управления оперативных разработок территориального управления ГБР, расположенного в г. Киев.
Сейчас проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос относительно обращения в суд с ходатайствами об избрании мер пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Киев, при оперативном сопровождении Управления оперативных разработок территориального управления ГБР, расположенного в г. Киев.
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