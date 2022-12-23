Заметают следы преступления: оккупанты сносят мариупольский драмтеатр

10:51 23 декабря Киев, Украина





Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



Согласно реконструкциям журналистов и правозащитников, которые расследовали бомбардировку театра, удар по зданию 16 марта нанес один из самолетов-истребителей Су-25, Су-30 или Су-34. Россияне, вероятно, сбросили бомбы с 400–800 килограммами взрывчатого вещества.



Как бомбоубежище драмтеатр открыли для всех желающих в начале марта и, как вспоминала работавшая там 19 лет режиссер Елена Белая, в первые дни спрятаться туда пришли 600 человек, однако потом их становилось больше. После атаки никто, в том числе и спасатели, не видел, чтобы из-под завалов удалось выбраться более 200 людям.



Во временно оккупированном Мариуполе начали сносить здание Донецкого драматического театра, в результате бомбардировки которого в марте погибли мирные жители. До сих пор невозможно установить их точное количество, однако называют цифру от 300 до 600 человек.Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.Согласно реконструкциям журналистов и правозащитников, которые расследовали бомбардировку театра, удар по зданию 16 марта нанес один из самолетов-истребителей Су-25, Су-30 или Су-34. Россияне, вероятно, сбросили бомбы с 400–800 килограммами взрывчатого вещества.Как бомбоубежище драмтеатр открыли для всех желающих в начале марта и, как вспоминала работавшая там 19 лет режиссер Елена Белая, в первые дни спрятаться туда пришли 600 человек, однако потом их становилось больше. После атаки никто, в том числе и спасатели, не видел, чтобы из-под завалов удалось выбраться более 200 людям.

Уцелевшие выходили через главный выход или один боковой вход, потому что вторая сторона и задняя часть здания были разрушены.

Военные рф, чтобы скрыть реальное количество погибших, сначала вывозили тела в мешках в братские могилы, в частности в Старый Крым.



Теперь оккупанты собираются уравнять с землей место преступления.



Полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целой, как основу реконструкции. То есть, демонтируются только те части здания, которые доказывают бомбардировки, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри”, – говорит Андрющенко.