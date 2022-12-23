Заметают следы преступления: оккупанты сносят мариупольский драмтеатр

Во временно оккупированном Мариуполе начали сносить здание Донецкого драматического театра, в результате бомбардировки которого в марте погибли мирные жители. До сих пор невозможно установить их точное количество, однако называют цифру от 300 до 600 человек.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Согласно реконструкциям журналистов и правозащитников, которые расследовали бомбардировку театра, удар по зданию 16 марта нанес один из самолетов-истребителей Су-25, Су-30 или Су-34. Россияне, вероятно, сбросили бомбы с 400–800 килограммами взрывчатого вещества.
Как бомбоубежище драмтеатр открыли для всех желающих в начале марта и, как вспоминала работавшая там 19 лет режиссер Елена Белая, в первые дни спрятаться туда пришли 600 человек, однако потом их становилось больше. После атаки никто, в том числе и спасатели, не видел, чтобы из-под завалов удалось выбраться более 200 людям.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Согласно реконструкциям журналистов и правозащитников, которые расследовали бомбардировку театра, удар по зданию 16 марта нанес один из самолетов-истребителей Су-25, Су-30 или Су-34. Россияне, вероятно, сбросили бомбы с 400–800 килограммами взрывчатого вещества.
Как бомбоубежище драмтеатр открыли для всех желающих в начале марта и, как вспоминала работавшая там 19 лет режиссер Елена Белая, в первые дни спрятаться туда пришли 600 человек, однако потом их становилось больше. После атаки никто, в том числе и спасатели, не видел, чтобы из-под завалов удалось выбраться более 200 людям.
Уцелевшие выходили через главный выход или один боковой вход, потому что вторая сторона и задняя часть здания были разрушены.
Военные рф, чтобы скрыть реальное количество погибших, сначала вывозили тела в мешках в братские могилы, в частности в Старый Крым.
Теперь оккупанты собираются уравнять с землей место преступления.
Полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целой, как основу реконструкции. То есть, демонтируются только те части здания, которые доказывают бомбардировки, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри”, – говорит Андрющенко.
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