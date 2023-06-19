Заместителя мэра Чернигова подозревают в коррупции

16:46 19 июня Киев, Украина

СБУ собрала доказательную базу и сообщила о подозрении в масштабной коррупции заместителю Черниговского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По материалам дела, чиновник организовал схему присвоения бюджетных денег на закупки нового трансформатора для местной ТЭЦ, которая была повреждена в результате российских обстрелов весной 2022 года. Уже в июле оборудование было приобретено по стоимости, которая вдвое превышала рыночную. При этом ущерб государству достиг более 30 млн грн.



Эта сумма подтверждена инициированными Службой безопасности судебно-товароведческой и судебно-экономической экспертизами, проводимыми Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.



Для реализации сделки фигурант скоординировал свои преступные действия с руководством компании-поставщика.



На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили чиновнику о подозрении ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой залогу в размере 32 млн. грн.



Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.