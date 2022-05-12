Заместитель Николаевского головы задержан при попытке покинуть Украину

08:22 11 августа Киев, Украина

В международном пункте пропуска «Лужанка - Берегшурань», при попытке пересечения госграницы, задержан заммэра Николаева , которого подозревают в причастности к хищению почти 27 млн грн.





Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили коррупционную схему, в результате которой общине города Николаев был нанесен ущерб более чем 26,8 млн гривен. Речь идет о завладении бюджетными средствами при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили коррупционную схему, в результате которой общине города Николаев был нанесен ущерб более чем 26,8 млн гривен.

Участниками схемы следствие на сегодняшний день считает восемь человек: заместителя мэра Николаева, первого замдиректора одного из департаментов Николаевского городского совета; директоров шести частных компаний, один из которых является действующим депутатом Николаевского горсовета.



Должностных лиц Николаевского горсовета и двух руководителей частных компаний задержали. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Остальным лицам о подозрении сообщено.



Всем восьми участникам схемы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины).

"Следствие предполагает, что заместитель Николаевского головы пытался покинуть территорию Украины: он задержан в международном пункте пропуска Лужанка – Берегшурань на украинско-венгерской границе", – говорится в сообщении.

Мэра Николаева также повесткой вызвали в НАБУ для проведения следственных (розыскных) действий.



В НАБУ рассказали, что в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве. Как установило следствие, заместитель Николаевского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы.



Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесен ущерб городской общине.



Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления.