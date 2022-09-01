Залпами из Ураганов и Смерчей враг продолжает опять обстреливать Николаев - ОВА

По информации оперативного командования Юг, к вечеру, 13 августа, тремя реактивными снарядами системы залпового огня Ураган атакована портовая инфраструктура Николаева. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Также 13 августа около 20:00 Николаев подвергся обстрелам. По информации оперативного командования Юг, шестью реактивными снарядами системы залпового огня Смерч нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города. Повреждения получили несколько зданий, ранения получил один человек.

Ночью, 14 августа, около 02:00 враг снова обстрелял областной центр. Подробная информация уточняется.

Неспокойно было и в Николаевской области. Вечером, 13 августа, ориентировочно в 20:12 зафиксирован вражеский обстрел пгт Первомайское. В результате повреждены магазин и жилой дом. А ночью 14 августа, ориентировочно в 02:30, в результате обстрелов села Галициново повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Николаеве прозвучала серия взрывов. Город "накрывали" из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня. Также враг наносит по региону авиационные удары.