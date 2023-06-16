Закрытое укрытие в Киеве: полиция открыла уголовное производство по статье о служебной халатности

Сегодня в Киеве погибли три человека – две женщины и 9-летняя девочка, которые пытались попасть в закрытое бомбоубежище. В связи с непредоставлением доступа к укрытию правоохранители открыли уголовное производство.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Facebook 1 июня.
Он пообещал в рамках расследования найти и привлечь к ответственности всех виновных. Кроме того, ГСЧС Украины совместно с Национальной полицией будет регулярно проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ во всех населенных пунктах страны.
Также стало известно, что в полицию доставили охранника поликлиники Деснянского района столицы, где во время ракетной атаки было закрыто укрытие. Об этом сказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Также правоохранители устанавливают должностных лиц из числа администрации медучреждения, ответственных за доступ к укрытию во время воздушной тревоги.
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