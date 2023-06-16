Закрытое укрытие в Киеве: полиция открыла уголовное производство по статье о служебной халатности

11:10 01 июня Киев, Украина

Сегодня в Киеве погибли три человека – две женщины и 9-летняя девочка, которые пытались попасть в закрытое бомбоубежище. В связи с непредоставлением доступа к укрытию правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Facebook 1 июня.

"Закрытые бомбоубежища во время войны - это не просто безразличие. Это преступление. Полиция Киева уже начала по этому факту уголовное производство по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия", - написал Клименко.

Он пообещал в рамках расследования найти и привлечь к ответственности всех виновных. Кроме того, ГСЧС Украины совместно с Национальной полицией будет регулярно проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ во всех населенных пунктах страны.

"Укрытия должны быть круглосуточно открытыми. Это вопрос жизни людей. Без преувеличения", - подчеркнул Клименко.

Также стало известно, что в полицию доставили охранника поликлиники Деснянского района столицы, где во время ракетной атаки было закрыто укрытие. Об этом сказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Одно лицо - охранника медучреждения, который имеет визуальные признаки алкогольного опьянения - доставлено в полицию для выяснения обстоятельств. Его действиям будет дана правовая оценка", - рассказала она.

Также правоохранители устанавливают должностных лиц из числа администрации медучреждения, ответственных за доступ к укрытию во время воздушной тревоги.