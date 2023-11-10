Закончено следствие по выезду за границу нардепа Дубинского - ГБР

Как сообщили сегодня, 10 ноября, в Государственном бюро расследований (ГБР), закончено следствие по делу народного депутата, который совершил служебный подлог, чтобы в военное время противозаконно покинуть Украину и выехать за границу.
Хотя в отчете бюро не указывают имя фигуранта, обстоятельства дела ясно указывают на Александра Дубинского.
В бюро установили, что во время пребывания за границей нардеп дважды посетил Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании он останавливался в двух отелях в Барселоне и ее пригороде.
Дело будет направлено в суд после того, как подозреваемый ознакомится с материалами уголовного производства.
Напомним, 9 августа нардепу Дубинскому сообщили о подозрении в том, что он предоставил ложные сведения для получения разрешения на выезд за границу. 10 августа суд отпустил его под личное обязательство на два месяца с ношением электронного браслета.
А 3 ноября СБУ сообщила о подозрении Дубинскому по делу о переправке мужчин призывного возраста за границу. На текущей неделе суд отправил нардепа под домашний арест до 2 января.
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