Закончено следствие по выезду за границу нардепа Дубинского - ГБР

11:12 10 ноября Киев, Украина

Как сообщили сегодня, 10 ноября, в Государственном бюро расследований (ГБР), закончено следствие по делу народного депутата, который совершил служебный подлог, чтобы в военное время противозаконно покинуть Украину и выехать за границу.

Хотя в отчете бюро не указывают имя фигуранта, обстоятельства дела ясно указывают на Александра Дубинского.

"ГБР совместно с СБУ установили, что депутат внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу. В обращении по поводу разрешения на выезд он отметил основание - сопровождение отца на лечение, однако на самом деле уехал на отдых. К тому же депутат и отец выехали за границу отдельно, а отец вообще вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник", - говорится в сообщении.

В бюро установили, что во время пребывания за границей нардеп дважды посетил Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании он останавливался в двух отелях в Барселоне и ее пригороде.

Дело будет направлено в суд после того, как подозреваемый ознакомится с материалами уголовного производства.

Напомним, 9 августа нардепу Дубинскому сообщили о подозрении в том, что он предоставил ложные сведения для получения разрешения на выезд за границу. 10 августа суд отпустил его под личное обязательство на два месяца с ношением электронного браслета.

А 3 ноября СБУ сообщила о подозрении Дубинскому по делу о переправке мужчин призывного возраста за границу. На текущей неделе суд отправил нардепа под домашний арест до 2 января.