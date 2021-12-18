Закончено следствие по факту избиения мужчины полицейскими из Святогорска

Завершилось расследование по факту избиения мужчины, которое имело место 20 января 2020 года. Обвинительное заключение вручено полицейским, совершившим данное противоправное деяние.

В рамках процессуального руководства прокуратуры Донецкой области следственными территориальным управлением Краматорского ГБР завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, то есть Умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, Которые сопровождались насилием) УК Украины. Об этом докладывает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следствие установило, что 2 января 2020 трое сотрудников Славянского отдела полиции ГУНП в Донецкой области и Славянского межрайонном отделения Мариупольский ГО Управления полиции охраны в Донецкой области, осуществляя обязанности по обеспечению общественной безопасности и порядка, находившимся на автовокзале в Святогорске.

На транспортной остановке между правоохранителями и жителем Лимана возник конфликт, в ходе которого полицейские нанесли несколько ударов по лицу и туловищу потерпевшего, причинив ему многочисленные телесные повреждения в виде ссадин головы и спины. В настоящее время обвинительные акты направлены в Славянский горрайонный суда.

Максимальное наказание, которое грозит полицейским - до 8 лет за решеткой с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.