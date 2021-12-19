Заключенный скончался от ожогов, полученных на производстве

В местах отбывания наказания заключенные привлекаются к различным производственным процессам. Порой производственные операции связаны с опасностью для жизни и здоровья работника, и потому требуют строгого соблюдения мер безопасности. Нарушения этих мер приводят к печальным последствиям.

Так, по информации пресс-службы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в Кропивницкой исправительной колонии в результате полученных на производстве ожогов скончался заключенный.

Как сообщили в Секретариате службы, его работниками был осуществлен дистанционный мониторинг Кропивницкой исправительной колонии №6.

"Установлено, что 12 августа в медицинскую часть колонии обратился осужденный, который был командирован во вторую смену на производство топливных брикетов. Мужчина пожаловался на ожоги левого и правого предплечья рук и левой и правой голеней ног. По словам осужденного, травму он получил по собственной неосторожности", - говорится в сообщении.

В то же время, представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека выяснили, что работники колонии вызвали "скорую", однако, "по решению диспетчера и дежурного старшего врача смены Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Кировоградской области, пострадавшему отказали в выезде кареты скорой медицинской помощи и оказании неотложной экстренной помощи".

О происшествии сообщили в полицию, по указанному факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ч.1 ст.271 Уголовного кодекса (нарушение требований законодательства об охране труда).

После отказа "скорой" выехать на место происшествия, осужденного доставили в областную больницу собственным транспортом сотрудников исправительной колонии, где мужчине было проведено оперативное лечение. Некоторое время он находился в палате интенсивной терапии ожогового отделения в тяжелом состоянии. Однако в результате полученных ожогов 21 августа осужденный умер.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком неизвестный доставил в больницу тело мужчины, ранее объявленного в розыск за хулиганство с применением оружия.