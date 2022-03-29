Закарпатье: замглавы облсовета пойман на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух топ-чиновников Закарпатского облсовета за вымогательство.
Должностные лица требовали денег с подрядчиков за беспрепятственное строительство объектов проекта «Большая стройка» на территории региона.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители задержали обоих чиновников в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в областном центре после передачи всей суммы неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении и избрания судом меры пресечения.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Отметим, что согласно информации на сайте Закарпатского облсовета, заместителем главы является Йосип Борто. Он с 2014 года возглавляет Закарпатскую областную организацию «КМКС «Партия венгров Украины», является заместителем председателя Общества венгерской культуры Закарпатья.
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