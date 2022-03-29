Закарпатье: замглавы облсовета пойман на взятке

10:50 04 ноября Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух топ-чиновников Закарпатского облсовета за вымогательство.

Должностные лица требовали денег с подрядчиков за беспрепятственное строительство объектов проекта «Большая стройка» на территории региона.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ

«По предварительным данным следствия, заместитель председателя облсовета и один из руководителей областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции наладили механизм получения взяток с предпринимателей. Задокументировано, что должностные лица требовали деньги с представителя коммерческой структуры, которая победила в тендере на строительство в одном из поселков культурного центра в рамках проекта «Большое строительство». За более чем полмиллиона гривень фигуранты «гарантировали» подрядчику не создавать искусственных препятствий во время проведения соответствующих строительных работ», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали обоих чиновников в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в областном центре после передачи всей суммы неправомерной выгоды.



Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении и избрания судом меры пресечения.



В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.



Отметим, что согласно информации на сайте Закарпатского облсовета, заместителем главы является Йосип Борто. Он с 2014 года возглавляет Закарпатскую областную организацию «КМКС «Партия венгров Украины», является заместителем председателя Общества венгерской культуры Закарпатья.