Закарпатье: в ДТП погибли 5 человек, включая двух детей

В Мукачевском районе возле села Лалово легковушка выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с грузовиком, в результате ДТП погибли трое взрослых и двое детей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Авария произошла около села Лалово Мукачевского района, на дороге столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик Scania.
Авария произошла около села Лалово Мукачевского района, на дороге столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик Scania.
Кроме водителя, в аварии погибли все пассажиры легковушки: 45-летний мужчина, 44-летняя женщина и 13-летний мальчик. Еще один мальчик, его ровесник, скончался позже в реанимации, сообщает пресс-служба МВД.
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