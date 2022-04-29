Закарпатье: в ДТП погибли 5 человек, включая двух детей

07:29 01 декабря Киев, Украина

В Мукачевском районе возле села Лалово легковушка выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с грузовиком, в результате ДТП погибли трое взрослых и двое детей. 
 
Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла около села Лалово Мукачевского района, на дороге столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик Scania.
"Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с грузовиком Scania", – заявили в местной полиции.
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Кроме водителя, в аварии погибли все пассажиры легковушки: 45-летний мужчина, 44-летняя женщина и 13-летний мальчик. Еще один мальчик, его ровесник, скончался позже в реанимации, сообщает пресс-служба МВД.