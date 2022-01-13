Закарпатье: тургруппа обнаружила в горах тело погибшего мужчины

20:51 05 Май Киев, Украина

В Закарпатской области группа отдыхающих обнаружила в горах тело погибшего туриста. Личность мужчины и обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.

В составе туристической группы, которая двигались по маршруту с. Деловое - г. Поп-Иван Мармаросский - г. Стиг, что в Раховском районе, поднимался и горный спасатель: в свободное от работы время он решил с друзьями покорить горные склоны. Мужчина не растерялся и сразу же сообщил о случившемся в Службу спасения Ивано-Франковской области, а те в свою очередь передали координаты закарпатским спасателям.

Для транспортировки тела туриста были привлечены 12 специалистов и три единицы техники горных поисково-спасательных отделений с. Квасы и г. Рахов. Затрудняло работу то, что тело погибшего лежало на снежном карнизе, который в любую минуту мог обрушиться. Однако к полуночи среды, 5 мая тело погибшего доставили в село Богдан Раховского района.