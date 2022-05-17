Закарпатье: правоохранители задержали группу серийных воров

15:22 12 августа Киев, Украина

Ужгороде полиция задержала членов преступной группировки, промышлявших грабежами на территории Западного региона.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Вчера, 11 августа, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области совместно со следователями Ужгородского районного управления полиции задержали организатора и одного из участников сразу после совершения преступления на территории Ужгорода", - говорится в сообщении.

В ходе обыска у злоумышленников изъяли металлический сейф, деньги, банковские карты и мобильные телефоны, отмычки, набор ключей и другие инструменты, которые использовались для совершения краж.



Задержанные являются жителями Львовской области с немалым криминальным опытом, за что неоднократно отбывали наказание.



Установлена причастность организатора и участников группировки к совершению преступлений на территории Ужгорода. Также по имеющейся информации, данная группа "работала" во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.



Проводятся мероприятия по установлению места нахождения другого участника группировки. Фигурантам может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.