Закарпатье: правоохранители задержали группу серийных воров

В Ужгороде полиция задержала членов преступной группировки, промышлявших грабежами на территории Западного региона.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
В ходе обыска у злоумышленников изъяли металлический сейф, деньги, банковские карты и мобильные телефоны, отмычки, набор ключей и другие инструменты, которые использовались для совершения краж.
Задержанные являются жителями Львовской области с немалым криминальным опытом, за что неоднократно отбывали наказание.
Установлена причастность организатора и участников группировки к совершению преступлений на территории Ужгорода. Также по имеющейся информации, данная группа "работала" во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Проводятся мероприятия по установлению места нахождения другого участника группировки. Фигурантам может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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