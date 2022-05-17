Закарпатье: правоохранители задержали группу серийных воров

15:22 12 августа Киев, Украина

В Ужгороде полиция задержала членов преступной группировки, промышлявших грабежами на территории Западного региона. 
 
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"Вчера, 11 августа, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области совместно со следователями Ужгородского районного управления полиции задержали организатора и одного из участников сразу после совершения преступления на территории Ужгорода", - говорится в сообщении.
В ходе обыска у злоумышленников изъяли металлический сейф, деньги, банковские карты и мобильные телефоны, отмычки, набор ключей и другие инструменты, которые использовались для совершения краж.

Задержанные являются жителями Львовской области с немалым криминальным опытом, за что неоднократно отбывали наказание.

Установлена причастность организатора и участников группировки к совершению преступлений на территории Ужгорода. Также по имеющейся информации, данная группа "работала" во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Проводятся мероприятия по установлению места нахождения другого участника группировки. Фигурантам может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.