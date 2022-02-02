Закарпатье: автомобиль влетел в остановку общественного транспорта

В Иршавском районе, водитель автомобиля ВАЗ, не справившись с управлением, врезался в остановку общественного транспорта в результате он и пассажир, находившийся в этот момент в салоне автомобиля, скончались на месте.
Уже установлено, что за рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир - 34-летний односельчанин водителя.
Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего. Во время досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства ДТП.
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