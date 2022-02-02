Закарпатье: автомобиль влетел в остановку общественного транспорта

14:38 14 Сентябрь Киев, Украина

В Иршавском районе, водитель автомобиля ВАЗ, не справившись с управлением, врезался в остановку общественного транспорта в результате он и пассажир, находившийся в этот момент в салоне автомобиля, скончались на месте.

"Сегодня, 14 сентября, в 6:19 часов утра в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Луково, что в Иршавском районе. Полицейские установили, что водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на встречную полосу движения, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным зданием автобусной остановки. От полученных в результате аварии травм водитель и пассажир транспортного средства скончались на месте", - говорится в сообщении.

Уже установлено, что за рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир - 34-летний односельчанин водителя.