Закарпатье: автомобиль влетел в остановку общественного транспорта

14:38 14 Сентябрь Киев, Украина

В Иршавском районе, водитель автомобиля ВАЗ, не справившись с управлением, врезался в остановку общественного транспорта  в результате он и пассажир, находившийся в этот момент в салоне автомобиля, скончались на месте.
"Сегодня, 14 сентября, в 6:19 часов утра в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Луково, что в Иршавском районе. Полицейские установили, что водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на встречную полосу движения, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным зданием автобусной остановки. От полученных в результате аварии травм водитель и пассажир транспортного средства скончались на месте", - говорится в сообщении.
Уже установлено, что за рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир - 34-летний односельчанин водителя.

Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего. Во время досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства ДТП.