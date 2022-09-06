Захватили админздание в Донецкой области: шестерым "дээнеровцам" сообщили о подозрении

15:44 06 сентября Киев, Украина

Правоохранители сообщили о подозрении шестерым участникам незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР", которые в апреле 2014 года принимали участие в захвате админздания Горловского городского управления Главного управления МВД Украины в Донецкой области.



Об этом сообщает МВД Украины.

“На базе захваченного административного здания милиции дислоцировались 30 боевиков, входивших в состав силового блока так называемой "ДНР". Ее участники незаконно лишали свободы и удерживали граждан Украины, в частности, проукраинских активистов и военнопленных. Это бывшие правоохранители и представители местных властей. Им грозит до 15 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Следователи управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ГСУ Нацполиции сообщили о подозрении шести лицам по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.