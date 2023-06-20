Захватчики забирают у гражданских гуманитарную помощь в оккупированных Алешках

В Алешках, находящихся под временной оккупацией в Херсонской области, оккупанты конфисковывают гуманитарную помощь, предназначенную для пострадавших от наводнений, вызванных взрывом Каховской ГЭС.



Эту информацию сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Андрей Ковалев.

"Ситуация на левобережье имеет катастрофический характер. Российские оккупанты грабят украинское население, проживающее на временно оккупированной территории Украины, которая пострадала от наводнений, вызванных взрывом Каховской гидроэлектростанции. Особенно это проявляется на блокпостах при въезде в населенный пункт Олешки в Херсонской области, где оккупанты осматривают транспортные средства и изымают гуманитарную помощь, предназначенную для помощи пострадавшему населению, и присваивают ее себе", - подчеркнул Ковалев.