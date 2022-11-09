Захватчики взорвали пять мостов в Херсонской области

"Оккупанты взорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты, они взорвали мост на выезде из Снигиревки в сторону Херсона через канал. Взорвали мост в Новокаирах, взорвали мост в Миловом. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины. Оккупанты готовят таким образом себе уход для того, чтобы притормозить как раз давление Вооруженных Сил Украины", - пояснил Хлань.