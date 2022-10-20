Захватчики вывозят из Энергодара награбленное имущество
09:14 20 октября Киев, Украина
Российские военные начали вывозить
украденное имущество из временно оккупированного Энергодара
Запорожской области, также они ограбили гостиницу «Скифскую».
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Телеграме.
"Оккупанты начинают бежать из Энергодара. Паника, страх и ожидания поражения, охватившие оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара. Вчера, 19 октября, и сегодня ночью из ячеек компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество", - говорится в сообщении.
В частности, было зафиксировано массовое ограбление отеля "Скифский".
"Рашисты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи. Такая себе эвакуация с ограблением или фактически разрешенное очередным указом путина мародерство под прикрытием введенного им "военного положения" на временно оккупированных россией украинских территориях", - отметили в Энергоатоме.
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