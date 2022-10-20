Захватчики вывозят из Энергодара награбленное имущество

09:14 20 октября Киев, Украина

Российские военные начали вывозить украденное имущество из временно оккупированного Энергодара Запорожской области, также они ограбили гостиницу «Скифскую».



Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Телеграме.

"Оккупанты начинают бежать из Энергодара. Паника, страх и ожидания поражения, охватившие оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара. Вчера, 19 октября, и сегодня ночью из ячеек компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество", - говорится в сообщении.

В частности, было зафиксировано массовое ограбление отеля "Скифский".